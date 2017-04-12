Южанина рассказала, кто должен возглавить ГФС

И.о. главы ГФС Мирослав Продан вряд ли сумеет реформировать ведомство, считает Нина Южанина

Государственную фискальную службу должен возглавить человек из среднего бизнеса. Об этом в интервью LIGA.net заявила глава Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

“Новым главой ГФС должен стать не инвестбанкир, но человек из бизнеса, желательно из среднего. Это должен быть честный и дорожащий своей репутацией человек. Насколько глубоко он должен знать налоговую систему? Хорошо, если у него будет большой опыт общения с налоговыми органами”, - заявила Южанина.

По ее мнению, нынешний и.о. главы ГФС Мирослав Продан не сможет реформировать ведомство, так как использует традиционные подходы в работе фискальной службы.

“Таких людей очень сложно перестроить, и я это вижу по выступлениям Продана на комитете. Он говорит заученными фразами и пытается давать только хорошие новости, а проблемы и пути их решения обходит стороной”, - сказала Южанина.

Она считает, что сейчас ГФС нужно акцентировать внимание не только на сборе налогов, но также на реализации норм принятого законопроекта под №1797 - упрощать администрирование за счет электронных сервисов и сокращать количество процедур в ГФС.

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