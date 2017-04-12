Минфин разместил госбонды на 21 млрд грн

11 апреля Министерство финансов разместило гособлигации на 20,8 млрд грн

Министерство финансов 11 апреля на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 20,78 млн грн.



Как сообщает Минфин на официальном сайте, все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения один год со средневзвешенной доходностью 14,85% годовых.



В январе-феврале Минфин привлек в государственный бюджет 4,008 млрд грн за счет размещения ОВГЗ.



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