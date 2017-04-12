Минфин разместил госбонды на 21 млрд грн
Министерство финансов 11 апреля на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 20,78 млн грн.
Как сообщает Минфин на официальном сайте, все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения один год со средневзвешенной доходностью 14,85% годовых.
В январе-феврале Минфин привлек в государственный бюджет 4,008 млрд грн за счет размещения ОВГЗ.
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