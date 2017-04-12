Fitch подтвердил рейтинг США на высшем уровне
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США в иностранной и местное валюте на высшем уровне AAA. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "стабильный".
Рейтинг США подкреплен финансовой гибкостью государства как эмитента одной из ведущих резервных валют, а также как одного из самых ликвидных рынков капитала в мире, объясняет Fitch.
С точки зрения долговой нагрузки позиции Штатов гораздо слабее. Этот показатель в прошлом году составил 101% ВВП. Агентство прогнозирует, что в ближайшие 10 лет долг США увеличится на 12 п. п. и составит 113% ВВП.
Эксперты Fitch ожидают, что Федеральный резерв продолжит повышать базовую процентную ставку. В этом году возможны еще два повышения, в следующем - четыре.
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