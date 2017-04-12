Рева: Для повышения пенсий надо дополнительно 12 млрд грн

Министр социальной политики рассказал, какие ресурсы требуются для осовременивания пенсий в текущем году

Осовременивание пенсий в этом году будет стоить около 11-12 млрд грн. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет УНИАН.



"За первые три месяца поступления в Пенсионный фонд выросли на 37%. Это означает, что в течение первого квартала свыше нового плана поступило 7 млрд грн. Мы посчитали, что до конца года нам необходимо дополнительно к тем средства, которые предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда, 11-12 млрд грн. Учитывая сверхплановые 7 млрд грн, к октябрю месяцу мы на эту сумму выйдем", - сказал Рева.



Правительство не пойдет на повышение дотаций Пенсионного фонда, которые на сегодня уже достигли 141 млрд грн, подчеркнул он.



На вопрос журналистов об уровне повышения пенсий Рева ответил, что этот показатель будет рассчитываться по формуле, которая учитывает страховой стаж и размер взносов. Что касается периода до 2000 года, для этой группы пенсионеров также есть методика. "Ключевым элементом этой формулы является показатель средней заработной платы, который с 2012 года не пересматривался. Представьте, в этом году у пенсионера, который идет на пенсию, этот показатель 3,7 тыс. гн, в прошлом году - 3,2 тыс грн, а у пенсионера до 2012 года - 1,197 тыс. грн", - объяснил он.



Вчера, 11 апреля, об этом рассказал премьер министр Владимир Гройсман сообщил, что в рамках пенсионной реформы более 5,5 млн украинских пенсионеров получат повышение ежемесячных выплат на сумму от 200 до тысячи грн.



Ранее вице-премьер Павел Розенко анонсировал повышение пенсий и прожиточного минимума с 1 мая.



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