Лимит на наличные расчеты не действует при обмене валют - НБУ

Ограничение расчета наличными в пределах 50 тыс. грн не распространяется на обмен валют, уточнил Нацбанк

Ограничение расчета наличными в пределах 50 тыс. грн не распространяется на валютообменные операции. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в своем письме N40-0005/26287 от 7 апреля.



В январе 2017 года НБУ решил снизить граничную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. В то же время с 4 апреля разрешено физлицам покупать валюту в пределах 150 тыс. грн в день в эквиваленте.



Ограничение по предельной сумме расчетов (50 тыс. грн) наличными не распространяется на валютнообменные операции, осуществляемые банками с учетом ограничений (150 тыс. грн), подчеркивает НБУ.



4 апреля Нацбанк также снизил норму продажи валютной выручки для экспортеров с 65% до 50%.



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