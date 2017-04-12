Лимит на наличные расчеты не действует при обмене валют - НБУ
Ограничение расчета наличными в пределах 50 тыс. грн не распространяется на валютообменные операции. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в своем письме N40-0005/26287 от 7 апреля.
В январе 2017 года НБУ решил снизить граничную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. В то же время с 4 апреля разрешено физлицам покупать валюту в пределах 150 тыс. грн в день в эквиваленте.
Ограничение по предельной сумме расчетов (50 тыс. грн) наличными не распространяется на валютнообменные операции, осуществляемые банками с учетом ограничений (150 тыс. грн), подчеркивает НБУ.
4 апреля Нацбанк также снизил норму продажи валютной выручки для экспортеров с 65% до 50%.
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