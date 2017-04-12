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Лимит на наличные расчеты не действует при обмене валют - НБУ

12.04.2017 15:11
Ограничение расчета наличными в пределах 50 тыс. грн не распространяется на обмен валют, уточнил Нацбанк
Фото: EPA

Ограничение расчета наличными в пределах 50 тыс. грн не распространяется на валютообменные операции. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в своем письме N40-0005/26287 от 7 апреля.

В январе 2017 года НБУ решил снизить граничную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. В то же время с 4 апреля разрешено физлицам покупать валюту в пределах 150 тыс. грн в день в эквиваленте.

Ограничение по предельной сумме расчетов (50 тыс. грн) наличными не распространяется на валютнообменные операции, осуществляемые банками с учетом ограничений (150 тыс. грн), подчеркивает НБУ.

4 апреля Нацбанк также снизил норму продажи валютной выручки для экспортеров с 65% до 50%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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