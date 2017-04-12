Далеко глядим. Что даст планирование госбюджета на 3 года вперед

Внедрение среднесрочного планирования снизит дефицит украинского бюджета, считает Павел Кухта

В начале февраля Кабмин принял "Стратегию управления государственными финансами на 2017-2021 годы". А уже 23 марта Верховная Рада проголосовала поправки к Бюджетному кодексу, необходимые для внедрения одного из ключевых элементов Стратегии - перехода на трехлетнюю систему планирования бюджета. Ранее Украина планировала свои расходы лишь на год вперед. Государственный бюджет поспешно принимался в последние дни уходящего года и нередко верстался с учетом неожиданных для бизнеса и граждан налоговых новшеств. Это создавало серьезные проблемы. Что изменится теперь?



Представляя стратегию, министр финансов обозначил четыре цели, для достижения которых вводится среднесрочное бюджетирование:

последовательность и прогнозируемость фискальной политики - среднесрочное планирование позволит осознанно и эффективно управлять размером госдолга, что критически важно для обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости экономики;

усиление бюджетной дисциплины - установление более четких правил составления и выполнения бюджетов, что позволит ограничить аппетиты политиков и удерживать расходы в тех пределах, которые реально может себе позволить украинская экономика;

расчет как стоимости, так и последствий предлагаемых политик - каков будет их эффект для экономики, бюджетной сферы, благополучия граждан и т.п.;

более эффективные госрасходы - переход от философии содержания бюджетных учреждений к философии финансирования конкретных услуг для граждан.



Ключевую роль в новой модели бюджетного процесса будет играть бюджетная декларация на три года - документ, который сейчас называется "Основные направления бюджетной политики" - подаваемая правительством в парламент в первой половине года. Сейчас она является на практике формальностью, на которую мало кто обращает внимание, однако в новой модели именно в этом документе будет определяться и голосоваться парламентом как общая сумма расходов, так и потолки расходов для каждого конкретного распорядителя бюджетных средств.



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Потолок расходов будет определяться исходя из наявного ресурса - прогнозирумых доходов бюджета - а также исходя из показателя дефицита бюджета, размер которого сейчас жестко задается параметрами программы МВФ. Опыт других стран - таких, например, как соседние Словакия и Польша - показывает, что, в будущем, именно дефицит бюджета и готовность наращивать, либо сокращать, долг государства станет основным "политическим" параметром, вокруг которого будут вестись дискуссии в правительстве и парламенте. Размер же доходов, при неизменной налоговой системе, должен определяться сугубо профессиональным прогнозом, что предусмотрено, в том числе, принятой в феврале "Стратегией управления государственными финансами".



При таком подходе, правительство и парламент смогут четко определиться с ключевыми параметрами будущего бюджета - общей суммой расходов, доходов и дефицита, а также сумм расходов по ключевым направлениям - на раннем этапе бюджетного процесса. Второй этап можно будет уделить уточнению сумм расходов по конкретным направлениям, детализации тех или иных статей расходов и бюджетных программ. Это, в свою очередь, повысит качество и уровень проработки государственного бюджета.



Поскольку новая бюджетная декларация, а потом и бюджет, будут приниматься на три года, распорядители бюджетных средств смогут эффективно планировать свои расходы. В частности, среднесрочное планирование позволит решить извечную проблему недофинансирования инвестиционных программ из-за слишком позднего выделения денег в конце года, когда их не успевают потратить и они возвращаются обратно в бюджет - одно это способно существенно увеличить эффективность государственных капиталовложений в инфраструктуру и другие инвестиционные проекты.



Распорядители бюджетных средств должны будут увязывать свои расходы и свои бюджетные программы с конкретными показателями результативности, показывающими, каких целей должна достичь данная организация, а также та или иная ее бюджетная программа, и позволяющими оценить как их необходимость и общественную значимость, так и то, насколько эффективны расходы той или иной организации и насколько они приближают достижение целей, поставленных перед ней государством.



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Параллельно с внедрением среднесрочного бюджетного планирования, правительство внедряет и новую систему стратегического планирования, базирующуюся на принятом Кабмином 3 апреля Стратегическом плане до 2020 года. Фактически, данный план и определяет цели, стоящие в ближайшие три года перед различными распорядителями бюджетных средств. Сочетание его со среднесрочным бюджетным планированием призвано изменить функционирование украинского государства и перевести его из режима краткосрочного "пожаротушения" в режим прогнозируемой системной работы.



Исследования МВФ показывают, что внедрение среднесрочного бюджетного планирования снижает дефициты бюджета и делает государственные расходы менее волатильными и более устойчивыми. Безусловно, переход на новую систему потребует определённого времени и в полной мере она проявит себя лишь тогда, когда Минфин и распорядители бюджетных средств окончательно привыкнут к новым правилам. Но, несомненно, новая система - большой шаг вперед по сравнению с действующей.

Павел Кухта, заместитель руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ

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