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МВФ выделил Грузии $285 млн на реформы

13.04.2017 10:33
МВФ выделил Грузии транш в сумме $285,3 млн по трехлетней программе реформ
Фото: EPA

Международный валютный фонд (МВФ) выделил Грузии $285,3 млн в рамках трехлетней программы поддержки экономических реформ. Об этом Фонд сообщает на официальном сайте.

МВФ отмечает, что программа поможет Грузии уменьшить экономическую уязвимость и будет способствовать росту экономики.

Программа включает ряд структурных реформ, которые направлены на улучшение качества образования, инвестиции в инфраструктуру, повышение эффективности государственного управления, а также стимулирование частного сектора.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, МВФ
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