МВФ выделил Грузии $285 млн на реформы
Международный валютный фонд (МВФ) выделил Грузии $285,3 млн в рамках трехлетней программы поддержки экономических реформ. Об этом Фонд сообщает на официальном сайте.
МВФ отмечает, что программа поможет Грузии уменьшить экономическую уязвимость и будет способствовать росту экономики.
Программа включает ряд структурных реформ, которые направлены на улучшение качества образования, инвестиции в инфраструктуру, повышение эффективности государственного управления, а также стимулирование частного сектора.
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