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Украине нужно до $10 млрд инвестиций ежегодно - Ковалив

13.04.2017 11:15
По мнению представителя Национального инвестсовета, для существенного роста ВВП Украине нужно до $10 млрд иностранных инвестиций ежегодно
Фото: Getty Images

Украине для достижения существенного роста экономики необходимо ежегодно привлекать $7-10 млрд прямых иностранных инвестиций. Как сообщает УНИАН, об этом на форуме рассказала глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

"На сегодня Украина достигла макростабилизации. Но по уровню ВВП мы значительно отстаем от соседних восточноевропейских стран. Основными драйверами, которые позволят нам быстро наверстать отставание, являются иностранные инвестиции и экспорт. Для существенного роста украинской экономике необходимо получать в среднем $7-10 млрд прямых иностранных инвестиций ежегодно", - сказала Ковалив.

Она объяснила, что инвесторы запускают целую цепь экономических отношений, создавая так называемый мультипликативный эффект.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Инвестиции
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