Украине нужно до $10 млрд инвестиций ежегодно - Ковалив
Украине для достижения существенного роста экономики необходимо ежегодно привлекать $7-10 млрд прямых иностранных инвестиций. Как сообщает УНИАН, об этом на форуме рассказала глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.
"На сегодня Украина достигла макростабилизации. Но по уровню ВВП мы значительно отстаем от соседних восточноевропейских стран. Основными драйверами, которые позволят нам быстро наверстать отставание, являются иностранные инвестиции и экспорт. Для существенного роста украинской экономике необходимо получать в среднем $7-10 млрд прямых иностранных инвестиций ежегодно", - сказала Ковалив.
Она объяснила, что инвесторы запускают целую цепь экономических отношений, создавая так называемый мультипликативный эффект.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Украине нужно до $10 млрд инвестиций ежегодно - Ковалив 11:15
- МВФ выделил Грузии $285 млн на реформы 10:33
- Минфин согласует с МВФ пенсионную реформу до конца недели 15:42
- Лимит на наличные расчеты не действует при обмене валют - НБУ 15:11
- Рева: Для повышения пенсий надо дополнительно 12 млрд грн 13:40
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4703
-
4625
-
4030
-
2912
-
2421