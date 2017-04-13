MasterCard купит британского платежного оператора
Компания MasterCard получила разрешение от Управления по вопросам конкуренции и рынков Великобритании на приобретение британского оператора платежных систем VocaLink. Как сообщает MasterCard на официальном сайте, сделка состоится в течение нескольких недель.
VocaLink позволяет осуществлять мгновенные платежи на крупнейших финансовых рынках мира. В США она запустится в этом году.
Через VocaLink выплачивается зарплата 90% британским служащим, 70% счетов за коммунальные услуги и почти все государственные пособия в Соединенном Королевстве.
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