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Депутаты одобрили налоговое соглашение с Мальтой

13.04.2017 12:07
Парламент проголосовал за ратификацию соглашения о недопущении двойного налогообложения между Украиной и Мальтой

Украина и Мальта будут обмениваться налоговой информацией, чтобы не допустить уклонения от уплаты налогов на доходы. Как передает корреспондент LIGA.net,  за ратификацию конвенции между правительствами Украины и Республики Мальта о недопущении двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов на доходы (законопроект N0141) проголосовали 280 депутатов.

Планируется распределить право налогообложения отдельных видов доходов между странами, а также учитывать в налоговых обязательствах сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

Предусмотрен обмен налоговой информацией между налоговыми органами двух стран.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, Законотворчество
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