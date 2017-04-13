Депутаты одобрили налоговое соглашение с Мальтой
Украина и Мальта будут обмениваться налоговой информацией, чтобы не допустить уклонения от уплаты налогов на доходы. Как передает корреспондент LIGA.net, за ратификацию конвенции между правительствами Украины и Республики Мальта о недопущении двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов на доходы (законопроект N0141) проголосовали 280 депутатов.
Планируется распределить право налогообложения отдельных видов доходов между странами, а также учитывать в налоговых обязательствах сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.
Предусмотрен обмен налоговой информацией между налоговыми органами двух стран.
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