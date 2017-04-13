Bloomberg: Нужно списать хотя бы часть греческого долга

Редколлегия Bloomberg призывает кредиторов добиться устойчивости госдолга Греции

Международным кредиторам Греции нужно договориться о реальном уменьшении долгового бремени страны. Такое мнение высказывает редакционная коллегия Bloomberg.



Журналисты напоминают, что на прошлой неделе кредиторам и правительству удалось договориться о реструктуризации €7 млрд греческого долга, но это лишь малая часть. Греция попала в порочный круг сокращающейся экономики и роста долга, отмечают они.



Чтобы прервать этот цикл, нужно отважиться на списание долгов. Нежелание Международного валютного фонда и Европейского центрального банка брать на себя ущерб понятно - от этого пострадает их репутация. Правительства тоже вряд ли согласятся на полное списание. Но нужно так или иначе добиться устойчивости греческого долга - списанием ли, снижением ставок или продлением сроков погашения бумаг, подчеркивает редколлегия.



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