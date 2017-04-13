 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.68  26.92   EUR:  28.21  28.72
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Bloomberg: Нужно списать хотя бы часть греческого долга

13.04.2017 13:44
Редколлегия Bloomberg призывает кредиторов добиться устойчивости госдолга Греции
Фото: EPA

Международным кредиторам Греции нужно договориться о реальном уменьшении долгового бремени страны. Такое мнение высказывает редакционная коллегия Bloomberg.

Журналисты напоминают, что на прошлой неделе кредиторам и правительству удалось договориться о реструктуризации €7 млрд греческого долга, но это лишь малая часть. Греция попала в порочный круг сокращающейся экономики и роста долга, отмечают они.

Чтобы прервать этот цикл, нужно отважиться на списание долгов. Нежелание Международного валютного фонда и Европейского центрального банка брать на себя ущерб понятно - от этого пострадает их репутация. Правительства тоже вряд ли согласятся на полное списание. Но нужно так или иначе добиться устойчивости греческого долга - списанием ли, снижением ставок или продлением сроков погашения бумаг, подчеркивает редколлегия.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, ЕЦБ, Госдолг, МВФ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров