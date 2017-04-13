По итогам этого года дефицит текущего счета составит 4,4% ВВП, сообщила Валерия Гонтарева

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз дефицита текущего счета на этот год. Как сообщила сегодня, 13 апреля, председатель НБУ Валерия Гонтарева, прогноз с $3,5 млрд до $4,3 млрд (или 4,4% ВВП).

"Блокада приведет к сокращению экспортного потенциала металлургической отрасли и увеличение потребностей в импортном сырье. Но частично это будет компенсировано за счет улучшения ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках", - отметила она.



В 2018-2019 годах дефицит текущего счета в денежном номинальном выражении останется на уровне $4,3 млрд и будет постепенно снижаться по отношению к ВВП - 4,1% и 3,7%, соответственно.

Дефицит текущего счета в 2017-2019 годах будет компенсирован чистыми поступлениями по финансовому счету, добавила Гонтарева.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.