 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.68  26.92   EUR:  28.21  28.72
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП

13.04.2017 14:50
Национальный банк прогнозирует рост экономики Украинв в этом году на 1,9%
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел прогноз роста экономики на 2017-2018 годы.

Как сообщила сегодня, 12 апреля, председатель НБУ Валерия Гонатрева, в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%.

Ухудшение прогноза регулятор объясняет ожиданием, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей на расположенных на неподконтрольных территориях предприятиях приведут к падению промышленного производства в отдельных отраслях. Речь идет о металлургии, добываемой промышленности, производстве кокса и электроэнергетике. Частично негативный эффект будет компенсирован более благоприятной внешней конъюнктурой.

"В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно", - сказала Гонтарева.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, ВВП
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров