НБУ ухудшил прогноз роста ВВП

Национальный банк прогнозирует рост экономики Украинв в этом году на 1,9%

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел прогноз роста экономики на 2017-2018 годы.



Как сообщила сегодня, 12 апреля, председатель НБУ Валерия Гонатрева, в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%.



Ухудшение прогноза регулятор объясняет ожиданием, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей на расположенных на неподконтрольных территориях предприятиях приведут к падению промышленного производства в отдельных отраслях. Речь идет о металлургии, добываемой промышленности, производстве кокса и электроэнергетике. Частично негативный эффект будет компенсирован более благоприятной внешней конъюнктурой.



"В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно", - сказала Гонтарева.



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