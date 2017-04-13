 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.68  26.92   EUR:  28.21  28.72
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ разрешил репатриацию дивидендов за прошлый год

13.04.2017 16:05
Нацбанк разрешил репатриацию дивидендов за 2016 год
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил компаниям репатриацию дивидендов за 2016 год. Об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева сегодня, 13 апреля.

Ранее регулятор разрешил выплату дивидендов за 2014-2015 годы.

"С момента разрешения выплаты этих средств компании заплатили уже $1 млрд. Покупка валюты была распределена равномерно во времени, поэтому не имела влияния на курс",- объяснила Гонтарева.

С мая одна компания сможет платить до $5 млн в месяц.

Объем ожидаемых выплат дивидендов Нацбанк не разглашает.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, дивиденды
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров