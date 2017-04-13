НБУ разрешил репатриацию дивидендов за прошлый год
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил компаниям репатриацию дивидендов за 2016 год. Об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева сегодня, 13 апреля.
Ранее регулятор разрешил выплату дивидендов за 2014-2015 годы.
"С момента разрешения выплаты этих средств компании заплатили уже $1 млрд. Покупка валюты была распределена равномерно во времени, поэтому не имела влияния на курс",- объяснила Гонтарева.
С мая одна компания сможет платить до $5 млн в месяц.
Объем ожидаемых выплат дивидендов Нацбанк не разглашает.
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