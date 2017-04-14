Проверка реальностью. Жизнеспособны ли налоговые идеи Трампа

По мнению Нуриэля Рубини, Дональд Трамп не сможет реализовать обещанные налоговые реформы без ущерба для себя или Штатов

Первой крупной законодательной целью президента США Дональда Трампа была "отмена и замена" закона "О доступной медицине" 2010 года (программа Obamacare). Эта инициатива провалилась из-за наивного непонимания Трампом и конгрессменами-республиканцами всех сложностей реформы здравоохранения. Их попытка заменить несовершенный, но популярный закон псевдореформой, которая могла лишить более 24 миллионов американцев доступа к базовым медицинским услугам, была обречена на провал, а если бы она удалась, республиканцы потерпели бы сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году.



Теперь Трамп и конгрессмены-республиканцы занялись налоговой реформой (они хотят начать с корпоративных налогов, а затем перейти к налогам на доходы частных лиц), как будто с этой задачей им будет легче справиться. Не будет. И не в последнюю очередь потому, что первоначальные предложения республиканцев ведут к увеличению дефицита бюджета на триллионы долларов, при этом 99% всех выгод этой реформы должны достаться 1% людей с самыми высокими доходами.

Если снижение налогов и увеличение военных расходов вызовет рост дефицита и госдолга, тогда должны будут вырасти процентные ставки. Это вызовет укрепление доллара, что уничтожит миллионы рабочих мест, сильнее всего ударив по ключевым избирателям Трампа

Предложенный республиканцами из Палаты представителей план снижения ставки налога на прибыль с 35% до 15% и компенсации потерь доходов бюджета путем введения пограничной коррекции налога на прибыль (BAT) является мертворожденным. Идея BAT не набирает достаточной поддержки даже среди самих республиканцев, а кроме того, она нарушает правила Всемирной торговой организации. Республиканский проект снижения налога приведет к потере $2 трлн бюджетных доходов в течение десятилетия, и они не смогут заткнуть эту дыру за счет экономии на здравоохранении после планируемой реформы или за счет $1,2 трлн, которые, как ожидается, может принести BAT.



Теперь республиканцам приходится выбирать между одобрением собственного плана снижения налогов (то есть увеличением госдолга на $2 трлн) и проведением намного более умеренных реформ. Первый сценарий маловероятен по трем причинам. Во-первых, конгрессмены-республиканцы, которые консервативно настроены в бюджетных вопросах, будут возражать против безрассудного увеличения госдолга. Во-вторых, согласно бюджетным правилам Конгресса, срок действия любых законов о снижении налогов ограничен 10 годами, если такое снижение не полностью компенсируется путем увеличения других доходов или снижения расходов. В результате, план республиканцев сможет оказать лишь умеренно позитивное влияние на экономику.



В-третьих, если снижение налогов и увеличение военных и инфраструктурных расходов вызовет рост дефицита и госдолга, тогда должны будут вырасти процентные ставки. Это негативно повлияет на потребительские расходы, которые чувствительны к процентным платежам, как например, расходы на жилье, а также вызовет укрепление доллара, что уничтожит миллионы рабочих мест, сильнее всего ударив по ключевым избирателям Трампа - белым представителям рабочего класса.



Кроме того, если республиканцы начнут накачивать госдолг, рынки могут отреагировать на это, обрушив экономику США. На фоне таких рисков республиканцы вынуждены искать способы финансирования планов снижения налогов за счёт новых доходов, а не за счёт наращивания госдолга. Как следствие, рычащий лев их налоговой реформы, весьма вероятно, превратится в маленькую, пищащую мышку.



Даже снижение ставки налога на прибыль с 35% до 30% является трудной задачей. Республиканцам придется расширять налоговую базу, заставляя целые отрасли, например, фармацевтику и высокие технологии, которые сейчас платят меньше налогов, начать платит больше. А для снижения налога на прибыль ниже ставки 30% республиканцам придется ввести крупный минимальный налог на зарубежные прибыли этих компаний. Такой шаг будет означать отказ от нынешней системы, согласно которой триллионы долларов, заработанной за рубежом прибыли, не облагаются налогами, если они не переводятся в США.



Во время предвыборной кампании Трамп предложил вести "каникулы" с единовременным налогом 10% с целью стимулировать американские компании вернуть свои зарубежные прибыли в США. Однако такая мера может принести лишь $150-200 млрд новых доходов, а это меньше 10% бюджетной дыры в размере $2 трлн, которую подразумевает план республиканцев. Кроме того, доходы от налога на возврат зарубежных прибылей должны использоваться для финансирования инфраструктурных расходов или для создания инфраструктурного банка.



Некоторые республиканцы-конгрессмены уже понимают, что идея BAT не пройдет, поэтому они предлагают сейчас ввести вместо налога на прибыль налог на добавленную стоимость (НДС), который соответствует правилам ВТО. Но этот вариант тоже вряд ли получит поддержку. Сами же республиканцы всегда жёстко выступают против НДС, в Конгрессе есть даже специальная группа республиканцев против НДС.



В соответствии с традиционными республиканскими взглядами, такой "эффективный" налог слишком легко повышать, а это затруднит борьбу с "чудовищем" "бессмысленных" госрасходов. Республиканцы приводят в пример Европу и другие регионы мира, где сначала ставка НДС была маленькой, а затем постепенно выросла до двухзначных цифр, превысив 20% во многих странах.



Демократы также всегда выступали против НДС, так как это крайне регрессивная форма налогообложения. Ее, конечно, можно сделать менее регрессивной, снизив или обнулив ставку НДС для продовольственных и других товаров базового потребления, но тогда этот налог станет еще менее привлекательным для республиканцев. Учитывая такую оппозицию НДС со стороны обеих партий, идея такого налога, как и идея BAT, уже сейчас выглядит бесперспективной.

Если республиканцы отменят налоговую льготу для процентных платежей по ипотеке, в США может обвалиться рынок жилья

Еще труднее будет реформировать налоги на доходы частных лиц. Первоначальный проект Трампа и руководства Республиканской партии мог привести к потере $5-9 трлн бюджетных доходов в течение десятилетия, при этом 75% выгод этой реформы досталось бы 1% людей с наивысшим уровнем доходов. Политически это суицидальная идея. Но теперь, отказавшись от первоначального плана, республиканцы заявляют, что хотели бы провести нейтральное с точки зрения доходов бюджета снижение налога, не предполагающее поблажек для 1% самых богатых.



Но и эта инициатива выглядит невыполнимой миссией. Нейтральное для доходов бюджета снижение налога для почти всех категорий населения означает, что республиканцам придется отменить множество налоговых льгот и расширить налоговую базу такими способами, которые политически невозможны. Например, если республиканцы отменят налоговую льготу для процентных платежей по ипотеке, тогда в США может обвалиться рынок жилья.



В конечном итоге, единственный разумный способ снижения налогового бремени для работников со средними и низкими доходами - это повышение налогов на богатых. Но с такой социально прогрессивной, популистской идеей плутократ и псевдо-популист, подобный Трампу, никогда не согласится. В результате, республиканцы, по-видимому, будут и дальше обманывать себя верой в эффективность налоговых реформ на стороне рыночного предложения в расчете на то, что богатство будет постепенно "протекать сверху вниз", несмотря на огромную массу доказательств обратного.

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