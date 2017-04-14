Порошенко подписал закон о налогообложении дивидендов
Президент Петр Порошенко подписал закон N1989-19, которым исправлена техническая ошибка о дате вступления в силу нормы о налогообложении доходов в виде дивидендов по ставке 9%. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Закон устраняет привязку ставки (9%) налога на доходы физических лиц к принятию закона о Службе финансовых расследований.
При этом нормы закона действуют на налоговые периоды, начиная с 1 января 2017 года.
Законом предусматривается, что дивиденды, начисленные после 1 января текущего года, будут облагаться ставкой подоходного налога в размере 9%.
До сих пор нормами Налогового кодекса для налогообложения дивидендов предусмотрены две ставки НДФЛ: 5% - для дивидендов, которые выплачивает плательщик налога на прибыль; 18% - для дивидендов, которые выплачивают другие налогоплательщики, кроме плательщиков налога на прибыль (в частности, плательщики единого налога, нерезиденты).
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