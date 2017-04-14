Президент одобрил среднесрочное бюджетное планирование

Петр Порошенко подписал законопроект, который вводит среднесрочное планирование госбюджета

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение среднесрочного бюджетного планирования. Об этом сообщает сайт парламента.



Закон направлен на введение бюджетного планирования на более длительный период, чем один год. Он призван уточнить прогноз государственного бюджета Украины на 2018 и 2019 годы и направлен на разработку проекта "Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы с учетом реалистичных макропоказателей и повышения надежности бюджетных показателей на среднесрочную перспективу".



Законом предлагается установить, что Министерство финансов Украины подает указанные проекты актов на рассмотрение в Кабинет министров до 1 июня 2017 года, которые правительство рассматривает и утверждает в двухнедельный срок со дня их представления.



Верховная Рада приняла законопроект N6161 23 марта.



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