НБУ пополнит госбюджет на 44 млрд грн
Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение прибыли за 2016 год в сумме 59,451 мдрд грн. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.
По его словам, из указанной суммы на формирование общих резервов собственного капитала НБУ будет направлено 15,07 млрд грн.; на обязательства НБУ перед государственным бюджетом на 2017 год - 44,37 млрд грн.
Кроме того совет НБУ принял к сведению заключение аудиторской компании Делойт энд Туш ЮСК о консолидированной финансовой отчетности НБУ по итогам 2016 года и утвердил отчет о выполнении сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2016 год.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6371
-
3721
-
3202
-
3099
-
2407
- Апелляционный хозсуд снял арест со счетов братьев Клюевых 18:40
- Суд запретил российскому Сбербанку использовать ТМ "Сбербанк" 17:59
- МВФ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 1,7% в 2017 году 17:31
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,78/26,82 17:22
- Второй покупатель российского Сбербанка подал документы в НБУ 16:32