НБУ пополнит госбюджет на 44 млрд грн

Совет Нацбанк утвердил распределение прибыли за 2016 год

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение прибыли за 2016 год в сумме 59,451 мдрд грн. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, из указанной суммы на формирование общих резервов собственного капитала НБУ будет направлено 15,07 млрд грн.; на обязательства НБУ перед государственным бюджетом на 2017 год - 44,37 млрд грн.

Кроме того совет НБУ принял к сведению заключение аудиторской компании Делойт энд Туш ЮСК о консолидированной финансовой отчетности НБУ по итогам 2016 года и утвердил отчет о выполнении сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2016 год.