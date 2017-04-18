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НБУ пополнит госбюджет на 44 млрд грн

18.04.2017 11:27
Совет Нацбанк утвердил распределение прибыли за 2016 год
Фото - НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение прибыли за 2016 год в сумме 59,451 мдрд грн. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, из указанной суммы на формирование общих резервов собственного капитала НБУ будет направлено 15,07 млрд грн.; на обязательства НБУ перед государственным бюджетом на 2017 год - 44,37 млрд грн.

Кроме того совет НБУ принял к сведению заключение аудиторской компании Делойт энд Туш ЮСК о консолидированной финансовой отчетности НБУ по итогам 2016 года и утвердил отчет о выполнении сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2016 год.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Данилишин
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