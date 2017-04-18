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МВФ настаивает на срочной реформе пенсионной системы Украины

18.04.2017 11:51
Пенсионная система Украины нуждается в срочном реформировании, убежден глава миссии МВФ
Фото: пресс-служба МВФ

Пенсионная система Украины не соответствует вызовам современности и нуждается в срочном реформировании. Такое мнение высказал глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине в статье для Экономической правды.

При этом ван Роден считает введение второго уровня пенсионной системы преждевременным.

"Украинцы выходят на пенсию в среднем гораздо раньше, чем работники в других странах региона: средний возраст выхода на пенсию для мужчин составляет около 58 ½ лет, а для женщин - не менее 56 лет. Для сравнения: средние показатели по ЕС составляют 63,6 лет для мужчин и 62,6 лет для женщин ", - указывает он.

Это привело к тому, что в Украине насчитывается более чем 12 млн пенсионеров, что составляет около 30% граждан.

Глава миссии отмечает, что Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд.

"Достичь этого можно разными способами: начиная с дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и до увеличения эффективного пенсионного возраста", - считает ван Роден.

"Действенным путем достижения этой цели является предоставление работникам большего, чем теперь, выбора по возрасту выхода на пенсию в зависимости от общей продолжительности трудового стажа - для относительно раннего выхода на пенсию нужно будет иметь больший трудовой стаж - и создание стимулов для продолжения трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию", - пишет глава миссии МВФ.

Ван Роден считает, что введение накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей не будет иметь особого смысла без предварительного исправления ее недостатков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, МВФ
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