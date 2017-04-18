МВФ настаивает на срочной реформе пенсионной системы Украины
Пенсионная система Украины не соответствует вызовам современности и нуждается в срочном реформировании. Такое мнение высказал глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине в статье для Экономической правды.
При этом ван Роден считает введение второго уровня пенсионной системы преждевременным.
"Украинцы выходят на пенсию в среднем гораздо раньше, чем работники в других странах региона: средний возраст выхода на пенсию для мужчин составляет около 58 ½ лет, а для женщин - не менее 56 лет. Для сравнения: средние показатели по ЕС составляют 63,6 лет для мужчин и 62,6 лет для женщин ", - указывает он.
Это привело к тому, что в Украине насчитывается более чем 12 млн пенсионеров, что составляет около 30% граждан.
Глава миссии отмечает, что Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд.
"Достичь этого можно разными способами: начиная с дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и до увеличения эффективного пенсионного возраста", - считает ван Роден.
"Действенным путем достижения этой цели является предоставление работникам большего, чем теперь, выбора по возрасту выхода на пенсию в зависимости от общей продолжительности трудового стажа - для относительно раннего выхода на пенсию нужно будет иметь больший трудовой стаж - и создание стимулов для продолжения трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию", - пишет глава миссии МВФ.
Ван Роден считает, что введение накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей не будет иметь особого смысла без предварительного исправления ее недостатков.
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