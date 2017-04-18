Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине
Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден не понимает украинских реалий. Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с выходом статьи ван Родена на сайте Экономической правды.
"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", - написал Розенко.
"Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", - добавил он.
Рон ван Роден в своей статье написал, что пенсионная система Украины нуждается в срочном реформировании. При этом он считает введение второго уровня пенсионной системы, а именно накопительной системы, преждевременным.
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