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Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине

18.04.2017 12:09
По мнению вице-премьера, в своей статье о пенсионной системе Рон ван Роден показал непонимание украинских реалий
Павел Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден не понимает украинских реалий. Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с выходом статьи ван Родена на сайте Экономической правды.

"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", - написал Розенко.

"Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", - добавил он.

Рон ван Роден в своей статье написал, что пенсионная система Украины нуждается в срочном реформировании. При этом он считает введение второго уровня пенсионной системы, а именно накопительной системы, преждевременным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Розенко, МВФ
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