Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине

По мнению вице-премьера, в своей статье о пенсионной системе Рон ван Роден показал непонимание украинских реалий

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден не понимает украинских реалий. Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с выходом статьи ван Родена на сайте Экономической правды.



"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", - написал Розенко.



"Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", - добавил он.



Рон ван Роден в своей статье написал, что пенсионная система Украины нуждается в срочном реформировании. При этом он считает введение второго уровня пенсионной системы, а именно накопительной системы, преждевременным.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.