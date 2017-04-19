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Максимальная пенсия в Украине составляет 58 тыс. грн - Рева

19.04.2017 10:55
Министр социальной политики сообщил, что пенсий свыше 100 тыс. грн в Украине не существует
Андрей Рева

Максимальная пенсия в Украине составляет почти 60 тысяч грн. Об этом в эфире канала 112 Украина сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже", - сказал Рева.

По его словам, в Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии в 10,74 тыс. грн.

"И 99,9 (процентов - ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10,74 тыс. грн, это с 12 млн пенсионеров. И есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10,74 тыс. грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров", - сказал Рева.

Также он отметил необходимость построения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Госбюджет
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