Минфин продал госбонды на 3 млрд грн
Министерство финансов вчера, 18 апреля, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,793 млрд грн. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
Все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения три года со средневзвешенной доходностью 14,94% годовых, уточняет Минфин.
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