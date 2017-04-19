Минфин продал госбонды на 3 млрд грн

Вчера Министерство финансов разместило гособлигации на 2,8 млрд грн

Министерство финансов вчера, 18 апреля, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,793 млрд грн. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.



Все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения три года со средневзвешенной доходностью 14,94% годовых, уточняет Минфин.



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