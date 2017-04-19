Банковая получит доступ к реестрам возмещения НДС - ГФС
Уполномоченные лица ситуационного центра Администрации президента Украины будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам Государственной фискальной службы (ГФС) без права корректировки. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГФС.
"Это направлено на обеспечение прозрачной системы эффективного мониторинга и анализа функционирования системы электронного администрирования НДС", - сказано в сообщении.
В ГФС отметили, что за счет внедрения электронного реестра автоматического возмещения НДС процесс возврата бюджетных средств плательщикам становится максимально прозрачным. "Любой налогоплательщик имеет возможность отслеживать весь процесс от подачи заявки до получения средств", - заявили в ведомстве.
"Указанный реестр в соответствии со статьей 200.7.3 Налогового кодекса Украины не имеет ограниченного доступа. Он является публичным, открытым и публикуется на сайте Министерства финансов Украины", - добавили в ГФС.
Напомним, ранее замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив обратился к и.о. председателя ГФС Мирославу Продану с просьбой предоставить доступ к реестру автоматического возмещения НДС. В частности, на Банковой просили обеспечить не менее трех рабочих мест "для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость".
В Администрации президента пояснили необходимость получения такого доступа проведением "аналитической работы" с целью разработки инструментов, которые позволят "выявлять модели злоупотреблений и манипуляций".
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