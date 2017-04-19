Межбанк закрылся котировками доллара 26,76/26,79

В среду, 19 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,78/26,82, к закрытию котировки составили 26,76/26,79

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные - 26,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,79, максимальные - 26,82.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4765/0,4778, к закрытию котировки составили 0,4754/0,4765.



Торги по евро начались с котировок 28,7376/28,7778, к закрытию котировки составили 28,6546/28,6813.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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