Биткоин получил в Японии статус платежного средства

Криптовалюты в Японии причислили к платежным средствам; официальной денежной единицей остается иена

Криптовалюты, в том числе биткоин, получили в Японии статус платежного средства. Как сообщает Nikkei, об этом говорится в принятом парламентом законе о валютном регулировании.



Документ уточняет, что криптовалюта выполняет функцию валюты, а официальной денежной единицей Японии остается исключительно иена.



До сих пор не ясно, как будут облагаться налогами и отображаться в документах операции с виртуальными валютами. Агентство сообщает, что этими вопросами займется Совет по аудиторским стандартам, но правила появится только через полгода.



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