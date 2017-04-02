Биткоин получил в Японии статус платежного средства
Криптовалюты, в том числе биткоин, получили в Японии статус платежного средства. Как сообщает Nikkei, об этом говорится в принятом парламентом законе о валютном регулировании.
Документ уточняет, что криптовалюта выполняет функцию валюты, а официальной денежной единицей Японии остается исключительно иена.
До сих пор не ясно, как будут облагаться налогами и отображаться в документах операции с виртуальными валютами. Агентство сообщает, что этими вопросами займется Совет по аудиторским стандартам, но правила появится только через полгода.
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