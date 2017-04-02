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Гонтарева: Считаю, что свою миссию выполнила

02.04.2017 14:07
По словам председателя Нацбанка, она уже прелставила несколько кандидатур своего преемника
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева видит свою миссию на этом посту завершенной и уже представила несколько кандидатур своего преемника. Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

"Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила", - подчеркнула она.

Гонтарева напомнила, что Нацбанк перешел на гибкий валютный курс и начал применять политику. Кроме того, банковская систему была очищена от неплатежеспособных финучреждений.

Она отметила, что для финансовых рынков важна последовательность и деполитизированность, а также технократичность.

"На этой позиции (главы НБУ - ред.) должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", - сказала Гонтарева.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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