НБУ укрепил гривню на 6 копеек

Официальные курсы валют на 20 апреля

На 20 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2678,7082 грн за $100;

2872,9145 грн за 100 евро;

4,7685 грн за 10 руб РФ.



На 19 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2684,4959 грн за $100;

2867,5785 грн за 100 евро;

4,7955 грн за 10 руб РФ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.