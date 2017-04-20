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НБУ отозвал валютные лицензии у двух компаний

20.04.2017 10:00
Регулятор отозвал лицензию у ФК Гамбит и у инвестиционной компании Бизнес-Инвест на проведение валютных операций
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензии ООО ФК Гамбит и ООО Инвестиционная компания Бизнес-Инвест на осуществление валютных операций, сообщается на сайте НБУ.

Согласно распоряжению Нацбанка от 18.04.2017 года № 311-ро отозвана генеральная лицензия от 15.04.2015 № 155 на осуществление валютных операций, предоставленная ООО ФК Гамбит.

Также согласно распоряжению НБУ от 18.04.2017 года № 310-ро отозвана генеральная лицензия от 23.04.2015 № 157 на осуществление валютных операций, предоставленная ООО Инвестиционная компания Бизнес-Инвест.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, НБУ
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