НБУ отозвал валютные лицензии у двух компаний
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензии ООО ФК Гамбит и ООО Инвестиционная компания Бизнес-Инвест на осуществление валютных операций, сообщается на сайте НБУ.
Согласно распоряжению Нацбанка от 18.04.2017 года № 311-ро отозвана генеральная лицензия от 15.04.2015 № 155 на осуществление валютных операций, предоставленная ООО ФК Гамбит.
Также согласно распоряжению НБУ от 18.04.2017 года № 310-ро отозвана генеральная лицензия от 23.04.2015 № 157 на осуществление валютных операций, предоставленная ООО Инвестиционная компания Бизнес-Инвест.
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