Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 20 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,76/26,79*, к 12:00 котировки составили 26,73/26,76

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,73, максимальные - 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,76, максимальные - 26,79.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4737/0,4746 к 12:00 котировки составили 0,4749/0,4761.



Торги по евро начались с котировок 28,7402/28,7697 к 12:00 котировки составили 28,7855/28,8151.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.