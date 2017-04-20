Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк

Следующий транш кредита Международного валютного фонда для Украины будет недоступным без пенсионной реформы, предупредил министр финансов

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) без проведения пенсионной реформы. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне, пишет УНИАН.



"Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша", - сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша кредита в рамках программы с МВФ.



Министр подчеркнул, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.

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