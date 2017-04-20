Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) без проведения пенсионной реформы. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне, пишет УНИАН.
"Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша", - сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша кредита в рамках программы с МВФ.
Министр подчеркнул, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.
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