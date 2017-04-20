Наличные курсы валют (данные на 14:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,37 коп - до 26,971 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,74 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,45 коп и составляет 28,3555 грн, средний курс продажи вырос на 1,77 коп - до 28,8734 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,009 коп и составляет 4,431 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,0021 коп до 4,794 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,6138
|26,9710
|0,4431
|0,4794
|28,3555
|28,8734
|Медиана
|26,6000
|26,8500
|0,4550
|0,4790
|28,4000
|28,8500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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