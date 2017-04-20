Наличные курсы валют (данные на 14:00)

В четверг, 20 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,92 коп до 26,6138 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,37 коп - до 26,971 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,74 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 2,45 коп и составляет 28,3555 грн, средний курс продажи вырос на 1,77 коп - до 28,8734 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,009 коп и составляет 4,431 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,0021 коп до 4,794 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6138 26,9710 0,4431 0,4794 28,3555 28,8734 Медиана 26,6000 26,8500 0,4550 0,4790 28,4000 28,8500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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