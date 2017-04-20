Межбанк закрылся котировками доллара 26,74/26,76
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,73, максимальные - 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,76, максимальные - 26,79.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4737/0,4746, к закрытию котировки составили 0,4745/0,4754.
Торги по евро начались с котировок 28,7402/28,7697, к закрытию котировки составили 28,7882/28,8071.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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