НБУ: В первом квартале рост ВВП замедлился до 3%

Нацбанк отмечает замедление роста украинской экономики в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом

По оценкам Национального банка Украины (НБУ), в первом квартале 2017 года рост реального ВВП замедлился до 3% с 4,8% в предыдущем квартале. Об этом НБУ сообщает в инфляционном отчете на официальном сайте.



Определяющим фактором замедления роста ВВП стало блокирование транспортных сообщений на востоке страны. Блокада спровоцировала началось падение показателей горно-металлургического производства и ухудшение показателей смежных видов деятельности.



В I квартале потребительский спрос оставался сдержанным несмотря на двукратное повышение минимальной заработной платы, отмечает регулятор.



Национальный банк оценивает, что инвестиции продолжили расти высокими темпами.



На это указывало существенный рост объемов производства машин и оборудования для нужд всех основных видов деятельности (в том числе рост производства железнодорожного подвижного состава), высокие темпы роста объемов строительства и прирост импорта машиностроительной продукции.



При этом годовая динамика инвестиций формировалась на фоне низкой базы сравнения.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.