Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 21 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,73/26,75*, к 12:00 котировки составили 26,71/26,735

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные - 26,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,735, максимальные - 26,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4573/0,476 к 12:00 котировки составили 0,4741/0,4752.



Торги по евро начались с котировок 28,6839/28,7027 к 12:00 котировки составили 28,593/28,6198.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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