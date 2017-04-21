Курсы валют НБУ на 21.04.2017

Национальный банк укрепил гривню на 3 копейки

На 21 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2675,6734 грн за $100;

2875,0111 грн за 100 евро;

4,7427 грн за 10 руб РФ.



На 20 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2678,7082 грн за $100;

2872,9145 грн за 100 евро;

4,7685 грн за 10 руб РФ.



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