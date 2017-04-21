Наличные курсы валют (данные на 15:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,03 коп - до 26,9407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5 коп и составляет 28,3055 грн, средний курс продажи упал на 4,2 коп - до 28,8314 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - также за 28,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,009 коп и составляет 4,425 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,003 коп до 4,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,5748
|26,9407
|0,4425
|0,4791
|28,3055
|28,8314
|Медиана
|26,6000
|26,8000
|0,4540
|0,4790
|28,3000
|28,8000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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