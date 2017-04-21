Украина выйдет на внешние рынки заимствования осенью

По словам министра финансов, на международные рынки заимствований планируется выйти уже осенью этого года

Украина возобновит деятельность на рынке международных облигаций и получит $1 млрд этой осенью после земельной и пенсионной реформ. Как сообщает Министерство финансов на своей странице в Facebook, об этом министр Александр Данилюк рассказал в интервью The Wall Street Journal.



Министр положительно оценил экономические перспективы Украины.



"Впервые после российской агрессии в Крыму и на Донбассе, Украина достигла финансовой стабильности и начался экономический рост, что за год достигнет 2,2%", - отметил министр.



В феврале Данилюк говорил, что сумма заимствования может составить $500 млн.



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