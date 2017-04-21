Межбанк закрылся котировками доллара 26,71/26,75

В пятницу, 21 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,73/26,75, к закрытию котировки составили 26,71/26,73

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные - 26,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,73, максимальные - 26,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4753/0,476, к закрытию котировки составили 0,4735/0,4744.



Торги по евро начались с котировок 28,6839/28,7027, к закрытию котировки составили 28,577/28,5984.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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