Официальные курсы валют на 24.04.2017

Нацбанк укрепил гривню на 2 копейки

На 24 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2673,278 грн за $100;

2859,8728 грн за 100 евро;

4,7541 грн за 10 руб РФ.



На 21 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2675,6734 грн за $100;

2875,0111 грн за 100 евро;

4,7427 грн за 10 руб РФ.



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