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Предправления Райффайзен Банка хочет возглавить НБУ

24.04.2017 10:55
Владимир Лавренчук готов возглавить Национальный банк после ухода Гонтаревой
Владимир Лавренчук (фото - facebook.com/volodymyr.lavrenchuk)

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук готов возглавить Национальный банк Украины (НБУ) после ухода Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в интервью KyivPost.

На вопрос журналиста о том, интересно ли ему стать новым председателем НБУ после того, как Гонтарева уйдет в отставку, он ответил: "Ответ "да", когда придет время".

Валерия Гонтарева объявила, что уходит в отставку, 10 апреля. Согласно правилам, она анонсировала отставку за месяц до того, как фактически оставит пост.

"Я приняла решение оставить этот пост и оставить центральный банк. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года... Если Верховная Рада Украины проголосует за мою отставку раньше этого решения, я уйду раньше... Других изменений в составе правления в ближайшее время не состоится", - сказала она.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Райффайзен Банк Аваль, Нацбанк, Гонтарева
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