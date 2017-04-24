Предправления Райффайзен Банка хочет возглавить НБУ
Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук готов возглавить Национальный банк Украины (НБУ) после ухода Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в интервью KyivPost.
На вопрос журналиста о том, интересно ли ему стать новым председателем НБУ после того, как Гонтарева уйдет в отставку, он ответил: "Ответ "да", когда придет время".
Валерия Гонтарева объявила, что уходит в отставку, 10 апреля. Согласно правилам, она анонсировала отставку за месяц до того, как фактически оставит пост.
"Я приняла решение оставить этот пост и оставить центральный банк. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года... Если Верховная Рада Украины проголосует за мою отставку раньше этого решения, я уйду раньше... Других изменений в составе правления в ближайшее время не состоится", - сказала она.
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