НБУ может получить 2,2 млрд грн убытков из-за исков
Национальный банк Украины может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности регулятора за прошлый год.
"По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд грн существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока", - отмечает Нацбанк.
По остальным искам руководство Нацбанка не ожидает существенных убытков. В связи с этим соответствующее обеспечение под возможные обязательства в финансовой отчетности не создавалось.
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