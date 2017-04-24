НБУ может получить 2,2 млрд грн убытков из-за исков

Национальный банк допускает убытки в сумме 2,2 млрд грн из-за судебных разбирательств

Национальный банк Украины может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности регулятора за прошлый год.



"По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд грн существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока", - отмечает Нацбанк.



По остальным искам руководство Нацбанка не ожидает существенных убытков. В связи с этим соответствующее обеспечение под возможные обязательства в финансовой отчетности не создавалось.



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