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Евро подорожал до пятимесячного максимума на фоне победы Макрона

24.04.2017 11:42
После объявления итогов первого тура президентских выборов во Франции евро подорожал до $1,0842
Фото: EPA

Курс евро вырос сегодня, 24 апреля, до пятимесячного максимума после того, как стали известны итоги первого тура президентских выборов во Франции. Bloomberg напоминает, что победу одержал Эммануэль Макрон.

Евро в паре с долларом подорожал на 1,1% до $1,0842. До этого курс рос на 2%.

Шведская и норвежская кроны на фоне этой информации тоже подорожали - на 1,4% и 1,1%, соответственно.

Индекс E-mini S&P 500 вырос на 1,37% в начале торгов.

Вчера, 23 апреля, во Франции состоялся первый тур выборов президента. Согласно обнародованным результатам голосования, бывший министр экономики, лидер движения Франция на марше Эмманюэль Макрон и глава партии ультраправых Национальный фронт Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов. Центрист Макрон получил 23,75 % голосов избирателей, противница Евросоюза Ле Пен - 21,53%, прокремлевский кандидат от Республиканцев Франсуа Фийон - 19,91%, ультралевый Жан-Люк Меланшон - 19,64%. Социалист Бенуа Амон набрал около 6%, что стало наименее успешным результатом левоцентристов более чем за 40 лет.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, ЕС
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