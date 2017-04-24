Евро подорожал до пятимесячного максимума на фоне победы Макрона
Курс евро вырос сегодня, 24 апреля, до пятимесячного максимума после того, как стали известны итоги первого тура президентских выборов во Франции. Bloomberg напоминает, что победу одержал Эммануэль Макрон.
Евро в паре с долларом подорожал на 1,1% до $1,0842. До этого курс рос на 2%.
Шведская и норвежская кроны на фоне этой информации тоже подорожали - на 1,4% и 1,1%, соответственно.
Индекс E-mini S&P 500 вырос на 1,37% в начале торгов.
Вчера, 23 апреля, во Франции состоялся первый тур выборов президента. Согласно обнародованным результатам голосования, бывший министр экономики, лидер движения Франция на марше Эмманюэль Макрон и глава партии ультраправых Национальный фронт Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов. Центрист Макрон получил 23,75 % голосов избирателей, противница Евросоюза Ле Пен - 21,53%, прокремлевский кандидат от Республиканцев Франсуа Фийон - 19,91%, ультралевый Жан-Люк Меланшон - 19,64%. Социалист Бенуа Амон набрал около 6%, что стало наименее успешным результатом левоцентристов более чем за 40 лет.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.
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