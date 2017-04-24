Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 24 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,67/26,7*, к 12:00 котировки составили 26,66/26,69

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные - 26,67. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,69, максимальные - 26,7.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4752/0,476 к 12:00 котировки составили 0,4763/0,4772.



Торги по евро начались с котировок 28,9209/28,9534 к 12:00 котировки составили 28,9474/28,9773.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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