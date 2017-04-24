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Наличные курсы валют (данные на 13:00)

24.04.2017 14:00
В понедельник, 24 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8,44 коп до 26,4904 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 17,18 коп - до 26,7689 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,58 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,59 коп и составляет 28,4114 грн, средний курс продажи вырос на 19,22 коп - до 29,0236 грн. Продать евро дороже можно за 28,77 грн, купить дешевле - за 28,57 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,009 коп и составляет 4,417 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,0012 коп до 4,779 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

  USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 26,4904 26,7689 0,4417 0,4779 28,4114 29,0236
Медиана 26,5000 26,7500 0,4540 0,4760 28,4000 29,0500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
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