Наличные курсы валют (данные на 13:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 17,18 коп - до 26,7689 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,58 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 10,59 коп и составляет 28,4114 грн, средний курс продажи вырос на 19,22 коп - до 29,0236 грн. Продать евро дороже можно за 28,77 грн, купить дешевле - за 28,57 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,009 коп и составляет 4,417 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,0012 коп до 4,779 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,4904
|26,7689
|0,4417
|0,4779
|28,4114
|29,0236
|Медиана
|26,5000
|26,7500
|0,4540
|0,4760
|28,4000
|29,0500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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