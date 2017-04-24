МВФ расстроен отставкой Гонтаревой
Международный валютный фонд (МВФ) сожалеет об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в интервью изданию Левый берег.
"Мы расстроены по поводу того, что Гонтарева оставляет должность. Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу центробанка как такового, сделав его современным центральным банком", - отметил он.
Жером Ваше добавил, что для Фонда важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и настроенным на внедрение верных инициатив.
"Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и нахождение Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила Гонтарева", - сказал представитель МВФ.
Валерия Гонтарева объявила, что уходит в отставку, 10 апреля. Согласно правилам, она анонсировала отставку за месяц до того, как фактически оставит пост.
"Я приняла решение оставить этот пост и оставить центральный банк. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года... Если Верховная Рада Украины проголосует за мою отставку раньше этого решения, я уйду раньше... Других изменений в составе правления в ближайшее время не состоится", - сказала она.
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