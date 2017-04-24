МВФ расстроен отставкой Гонтаревой

Международный валютный фонд отмечает, что Гонтарева сделала НБУ современным центральным банком

Международный валютный фонд (МВФ) сожалеет об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в интервью изданию Левый берег.



"Мы расстроены по поводу того, что Гонтарева оставляет должность. Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу центробанка как такового, сделав его современным центральным банком", - отметил он.



Жером Ваше добавил, что для Фонда важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и настроенным на внедрение верных инициатив.



"Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и нахождение Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила Гонтарева", - сказал представитель МВФ.



Валерия Гонтарева объявила, что уходит в отставку, 10 апреля. Согласно правилам, она анонсировала отставку за месяц до того, как фактически оставит пост.



"Я приняла решение оставить этот пост и оставить центральный банк. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года... Если Верховная Рада Украины проголосует за мою отставку раньше этого решения, я уйду раньше... Других изменений в составе правления в ближайшее время не состоится", - сказала она.



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