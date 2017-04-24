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НБУ перечислил в бюджет 10 млрд грн прибыли

24.04.2017 15:27
Первый транш прибыли Нацбанк перечислил в госбюджет в пятницу
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил первый транш прибыли в сумме 10 млрд грн в государственный бюджет. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"В пятницу, 21 апреля, Национальный банк перечислил первый транш прибыли в государственный бюджет Украины. Сумма первого транша - 10 млрд грн", - уточняет регулятор.

Общая сумма прибыли НБУ, которая должна быть перечислена в госбюджет в течение этого года, составляет 44,4 млрд грн. Таким образом, осталось перечислить 34,4 млрд грн.

Перечисление следующего транша ожидается в мае. Дальнейший график перечисления прибыли в согласуется Национальным банком и Министерством финансов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Госбюджет
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