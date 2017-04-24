НБУ перечислил в бюджет 10 млрд грн прибыли

Первый транш прибыли Нацбанк перечислил в госбюджет в пятницу

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил первый транш прибыли в сумме 10 млрд грн в государственный бюджет. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



"В пятницу, 21 апреля, Национальный банк перечислил первый транш прибыли в государственный бюджет Украины. Сумма первого транша - 10 млрд грн", - уточняет регулятор.



Общая сумма прибыли НБУ, которая должна быть перечислена в госбюджет в течение этого года, составляет 44,4 млрд грн. Таким образом, осталось перечислить 34,4 млрд грн.



Перечисление следующего транша ожидается в мае. Дальнейший график перечисления прибыли в согласуется Национальным банком и Министерством финансов.



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