На покрытие дефицита бюджета ПФУ предусмотрено 141,3 млрд грн
В 2017 году на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда предусмотрено 141,3 млрд грн. Об этом заявила глава Госказначейства Татьяна Слюз в интервью Экономической правде.
Она отметила, что задолженность Пенсионного фонда начиная с 2007 года составляет 48 млрд грн.
"Кассовые разрывы начались еще тогда. В 2008-2009 годах они были не очень большими. Затем увеличились в 2012-2013 годах ", - рассказала Слюз.
"Сегодня из госбюджета предусмотрено Пенсионному фонду достаточно средств на покрытие дефицита. Поэтому за ссудами к нам он не обращается", - добавила она.
Слюз добавила, что проблема уплаты в текущем году долгов Пенсионного фонда за предыдущие годы пока не решена.
По мнению главы, сегодня динамика задолженности положительная.
"На 1 января 2016 было 50 млрд грн. В прошлом году погасили два миллиарда и дальше остановились. В прошлом году мы не предоставляли ссуд Пенсионному фонду. В этом году предоставили в январе и они нам ее в течение двух месяцев вернули", - сказала она.
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