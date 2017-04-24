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На покрытие дефицита бюджета ПФУ предусмотрено 141,3 млрд грн

24.04.2017 16:24
Задолженность Пенсионного фонда начиная с 2007 года составляет 48 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

В 2017 году на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда предусмотрено 141,3 млрд грн. Об этом заявила глава Госказначейства Татьяна Слюз в интервью Экономической правде.

Она отметила, что задолженность Пенсионного фонда начиная с 2007 года составляет 48 млрд грн.

"Кассовые разрывы начались еще тогда. В 2008-2009 годах они были не очень большими. Затем увеличились в 2012-2013 годах ", - рассказала Слюз.

"Сегодня из госбюджета предусмотрено Пенсионному фонду достаточно средств на покрытие дефицита. Поэтому за ссудами к нам он не обращается", - добавила она.

Слюз добавила, что проблема уплаты в текущем году долгов Пенсионного фонда за предыдущие годы пока не решена.

По мнению главы, сегодня динамика задолженности положительная.

"На 1 января 2016 было 50 млрд грн. В прошлом году погасили два миллиарда и дальше остановились. В прошлом году мы не предоставляли ссуд Пенсионному фонду. В этом году предоставили в январе и они нам ее в течение двух месяцев вернули", - сказала она.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госказначейство, Пенсионный фонд
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