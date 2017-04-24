Кабмин намерен увеличить число плательщиков ЕСВ

Правительство намерено увеличить количество плательщиков единого социального взноса

Кабинет министров Украины намерен увеличить количество плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) на 500 тыс. человек в текущем году. Об этом говорится в распоряжении правительства N275 от 3 апреля.



При этом план предусматривает подачу в третьем квартале 2017 года в Верховную Раду законопроекта с предложениями по реформированию пенсионной системы, которые будут предусматривать освобождение солидарной пенсионной системы от несвойственных для нее расходов; восстановление дифференциации размеров пенсий в зависимости от заработка; замену механизма возмещения льготных пенсий на уплату единого взноса; пересмотр условий назначения пенсий по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет; внедрение единых подходов к исчислению пенсий.



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