Валовый национальный доход Украины составил 2,36 млрд грн

Валовый национальный доход Украины по итогам прошлого года составил 2,36 млрд грн

Валовый национальный доход Украины в прошлом году составил 2,36 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Валовая прибыль и смешанный доход в 2016 году составили 1,1 трлн грн.



Оплата труда наемных работников за прошлый год составила 986,8 млрд грн, а налоги за исключением субсидий на производство и импорт - 397,5 млрд грн.



При этом убытки от собственности, полученные от других стран за исключением уплаченного дохода, составили 133,7 млрд грн.



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