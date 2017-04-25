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Еврокомиссия выделила Йемену €116 млн гуманитарной помощи

25.04.2017 16:10
Евросоюз направит Йемену €116 млн гуманитарной и экономической помощи
Фото: EPA

Европейская комиссия объявила о выделении Йемену €116 млн, направленных на гуманитарную и экономическую помощь.

"Поддержка включает €46 млн экстренной гуманитарной помощи и €70 млн для быстрого экономического восстановления в 2017 году", - сообщает ЕК на официальном сайте.

Эксперты Еврокомиссии отмечают, что за два года конфликта Йемен стал одним из крупнейших центров гуманитарного кризиса в мире. 18,8 млн, или 70% жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи.

В конце марта Международный комитет Красного креста заявил, что спасение от голодной смерти миллионов граждан в Йемене и Сомали - вопрос трех или четырех месяцев.

В общем, в Йемене, Сомали, Южном Судане и на северо-востоке Нигерии более 20 млн человек оказались в ситуации, когда им угрожает голодная смерть.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕС
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