Еврокомиссия выделила Йемену €116 млн гуманитарной помощи

Евросоюз направит Йемену €116 млн гуманитарной и экономической помощи

Европейская комиссия объявила о выделении Йемену €116 млн, направленных на гуманитарную и экономическую помощь.



"Поддержка включает €46 млн экстренной гуманитарной помощи и €70 млн для быстрого экономического восстановления в 2017 году", - сообщает ЕК на официальном сайте.



Эксперты Еврокомиссии отмечают, что за два года конфликта Йемен стал одним из крупнейших центров гуманитарного кризиса в мире. 18,8 млн, или 70% жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи.



В конце марта Международный комитет Красного креста заявил, что спасение от голодной смерти миллионов граждан в Йемене и Сомали - вопрос трех или четырех месяцев.



В общем, в Йемене, Сомали, Южном Судане и на северо-востоке Нигерии более 20 млн человек оказались в ситуации, когда им угрожает голодная смерть.



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