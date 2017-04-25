Еврокомиссия выделила Йемену €116 млн гуманитарной помощи
Европейская комиссия объявила о выделении Йемену €116 млн, направленных на гуманитарную и экономическую помощь.
"Поддержка включает €46 млн экстренной гуманитарной помощи и €70 млн для быстрого экономического восстановления в 2017 году", - сообщает ЕК на официальном сайте.
Эксперты Еврокомиссии отмечают, что за два года конфликта Йемен стал одним из крупнейших центров гуманитарного кризиса в мире. 18,8 млн, или 70% жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи.
В конце марта Международный комитет Красного креста заявил, что спасение от голодной смерти миллионов граждан в Йемене и Сомали - вопрос трех или четырех месяцев.
В общем, в Йемене, Сомали, Южном Судане и на северо-востоке Нигерии более 20 млн человек оказались в ситуации, когда им угрожает голодная смерть.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Еврокомиссия выделила Йемену €116 млн гуманитарной помощи 16:10
- Валовый национальный доход Украины составил 2,36 млрд грн 18:04
- Кабмин намерен увеличить число плательщиков ЕСВ 16:57
- На покрытие дефицита бюджета ПФУ предусмотрено 141,3 млрд грн 16:24
- МЭРТ анонсировало первые решения ВТО по торговым спорам с РФ 15:36
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6257
-
3958
-
3184
-
2659
-
2590